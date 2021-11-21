ضبط أدوية غير مصرح بتداولها بالعيادات الخاصة في كفر الزيات بالغربية

تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر وإدارة الصيدلة، بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر في مركز كفر الزيات، بها العديد من الأدوية غير المصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة.

حملات على العيادات والمستشفيات لمتابعة تقديم الخدمات الطبية

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك تعليمات من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بشن حملات على العيادات والمستشفيات لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح أنه أثناء مرور لجنة مشتركة من العلاج الحر والصيدلة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر على إحدى العيادة في كفر الزيات، أنها مرخصة للكشف الظاهري فقط، ويقوم صاحبها ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبة تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنة بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في 2030.