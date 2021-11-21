انتظام الدراسة غدا في مدارس شمال سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، انتظام الدراسة غدا الاثنين، بعد استقرار الطقس وتعطيل الدراسة اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

انتظام الدراسة في شمال سيناء بشكل طبيعي

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غدا الاثنين انتظام الدراسة بشكل طبيعي، ولم تأت أي بيانات من الوزارة أو المحافظة بشأن تعليق الدراسة، موضحا أن الأحوال المناخية جيدة اليوم، ولم تتساقط أمطار.

وأضاف «رضوان»، أن تعليمات الوزارة هو الاستمرار في الدراسة ما دام لم يتم أخطار المديرية بخطاب رسمي بالتوقف، مشيرا إلى أن جميع المدارس مستعدة بشكل تام لاستقبال الدراسة غدا، من خلال رفع جميع برك المياه من الشوارع والممرات المؤدية إلى المدارس، سواء في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

مجلس مدينة العريش يعمل على شفط المياه من شوارع المدينة

وقام مجلس مدينة العريش اليوم ولليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، على شفط جميع المياه الراكدة بشوارع المدن، والعمل على أصلاح أعمدة الكهرباء والأسلاك التي تساقطت بسبب الأمطار والأجزاء المناخية خلال اليومين السابقين.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن أمس تعليق الدراسة اليوم الأحد ليوم واحد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مطالبا أولياء الأمور المحافظة على أطفالهم، ومنعهم من اللعب في برك المياه أو العبث بأعمدة الإنارة التي قد تسبب ماسا كهربائيا وقت تساقط الأمطار.