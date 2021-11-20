محافظ شمال سيناء يعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غدا، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات بين الأطقم الطبية بالمستشفيات، وذلك خلال مداخلة هاتفيه على شاشة «صدى البلد».

الأحد يوم عمل للجهات الحكومية وتعطيلها في حالة زيادة مياه الأمطار بالإسكندرية

وكان قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن غدا الأحد يوم عمل للجهات الحكومية وتعطيلها في حالة زيادة مياه الأمطار، موضحًا أنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدًا الأحد، وذلك حرصا على حياة الطلاب والتلاميذ، وكذلك السماح لسيارات الصرف بنقل المياه إلى أماكن أخرى لا تعيق حركة المرور.

مئات الشكاوى من وجود تجمعات كثيفة من الأمطار

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك مئات الشكاوى من وجود تجمعات كثيفة من الأمطار، مضيفا أن هناك أكثر من 25 منطقة تجمعت فيها الأمطار، وتمت إزالتها وتصريف المياه وعودة الحياة لطبيعتها، بحيث لم تحدث أي إعاقة لحركة المرور.

محافظة الإسكندرية تعيش أثقل النوات الجوية «المكنسة»

وأكد أنه تم تحديث الأسطول الخاص بعربات الصرف الصحي، وذلك من خلال إضافة عربات مدمجة تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تعيش حاليا أثقل النوات الجوية وهي نوة المكنسة، مضيفا أن قرار تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية يعود إلى وزير التعليم العالي، وهناك 107 نقاط ساخنة في المحافظة بينما كانت في العام الماضي 25 نقطة فقط.