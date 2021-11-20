شمال سيناء: لا تعطيل للدراسة الأحد والاثنين بسبب الطقس السيئ

نفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين المقبلين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم تعطيل الدراسة اليوم السبت فقط بتعليمات من رئاسة الوزراء ووزير التعليم ومحافظ شمال سيناء، لكن لم يتم التطرق حتى الآن إلى منح إجازة استثنائية يومي الأحد أو الاثنين، لافتا إلى أن كل ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعى غير دقيق، وليس له أي مصداقية.

إصدار بيان بمستجدات الموقف مساء اليوم

وأوضح «رضوان»، أنه سيتم مساء اليوم السبت نشر أي مستجدات بشأن التطورات القادمة بحسب تعليمات الوزارة والمحافظة.

وكان عدد من نشطاء مدينة العريش نشروا على صفحات التواصل الاجتماعي ما يشير إلى أن هناك قرار بتعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين بمدارس شمال سيناء، وهو ما نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بشكل تام، داعيا النشطاء إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر مثل الأخبار.

رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

وتشهد شمال سيناء أعمال رفع مخلفات الأمطار من الشوارع الرئيسية في مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد، خاصة من المناطق التي تعذر شفط المياه بها مساء أمس الجمعة، بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي ترتب عليها توقف الحركة في عدد من المناطق.