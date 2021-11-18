مصرع حمار صعقا بالكهرباء ونجاة صاحبه بسبب الأمطار في العريش

صعقت الكهرباء حمارا، مما أدى لنفوقه في الحال، بعد أن اصطدم بأحد أعمدة الكهرباء، بعد سقوط الأمطار التي تسببت في انتقال الكهرباء إلى العمود، وسط مدينة العريش، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأكد شهود عيان، أن حمارا تعرض للصعق بالكهرباء، أثناء لمسه أحد أعمدة الكهرباء بالقرب من مدرسة الشهيدة بسمة راشد للتعليم الأساسي وسط مدينة العريش، فيما نجا صاحبه من الصعق.

وتحركت الجهات المعنية، وعمال ومهندسين شركة الكهرباء للمكان، وعاينت مكان عملية الصعق، وتحرك عدد من الموظفين بمجلس المدينة، والمدرسين وطلاب المدارس الذين كانوا في المكان لمشاهدة الواقعة.

محافظ شمال سيناء حذر من لمس أعمدة الكهرباء

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قد شدد على أهالي العريش بعدم لمس أعمدة الكهرباء أو الاقتراب منها، بعد موجة سقوط الأمطار، موضحا أنها تسبب ماسا كهربائيا وقت تساقط الأمطار.

وناشد المحافظ الأهالي، بعدم ترك أبنائهم في الشوارع، مطالبا بالمحافظة عليهم، واصطحابهم إلى المدارس أو المناطق الأخرى.

نفوق حمار وحصان العام الماضي

وكانت مدينة العريش، قد تعرضت لحالتي نفوق حيوانين العام الماضي، حيث تعرض حصان للصعق بمنطقة سوق الخميس، وقام المحافظ بتعويض صاحبه، وصعق حمار بمنطقة الأهتم، القريبة من شارع سوق السمك المتفرع من شارع 23 يوليو وسط المدينة.

كانت أمطار غزيرة قد هطلت، نهار اليوم، على مدينة العريش وأغرقت الشوارع، مما تسبب في توقف جزئي لحركة السير في عدة شوارع بمدينة العريش.

ونشر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا، توضيحية لتجمع المياه في الشوارع قبل ساعتين من قيام سيارات المجلس من التدخل ورفع المياه من بعض الشوارع.