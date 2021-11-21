كيف يمكنك الحصول على «فرنشايز».. أصحاب علامات تجارية يوضحون

يحتل قطاع الأغذية والمشروبات مركزا متقدما بين باقي القطاعات في السوق المصرية، باعتباره قطاعا حيويا وخدميا، يعمل على توفير المأكولات والمشروبات للمستهلك.

وارتفع الطلب على السلع والمواد الغذائية وتناول الأطعمة الجاهزة خارج المنزل، سواء في المطاعم أو المقاهي في الفترة الأخيرة، مع انتهاء فترات الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي مع انحسار فيروس كورونا.

وكانت الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية قد تأثرت نتائج أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية الناتجة عن انتشار كورونا، ليحقق بعضها خسائر، خاصةً التي تعمل في المدن الساحلية وتعتمد في نشاطها ومنافذ بيعها على المناطق السياحية.

ومن الناحية الاستثمارية، فإنَّه لا يزال هناك اتجاه قوي للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات، مع اختلاف الشكل والطريقة التي يتم تقديم المنتجات بها.

وقد ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من العلامات التجارية التي تقدم المنتجات الغذائية السريعة للمواطن، والمنتشرة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

وأقيم معرض بيزنكس مصر في دورته الرابعة، الخاص بالفرنشايز، على مدار يومين، الـ 17 و18 من نوفمبر الحالي، بمشاركة العديد من الشركات المالكة لعلامات تجارية تقوم بعرضها، وهو ما يعرف باسم «الفرنشايز» أو نظام الامتياز.

ومع اختتام المعرض لفعاليات دورته الرابعة، تم عقد أكثر من 80 صفقة، كذلك تم التعاقد على استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه.

ويعد المعرض الدولي بمثابة الملتقى الأول والأكبر لرجال المال والأعمال لمناقشة فرص الاستثمار كما يتيح التعاقد والشراكة.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، آراء بعض أصحاب العلامات التجارية المشاركين في المعرض، في السوق المصرية وشروط الحصول على حق امتياز لعلامة تجارية:

فلاي باي تشارك في الدورة الـ4 لبيزنكس بعلامتها التجارية

وقالت مونيكا سوس، مدير إدارة التعاقدات في «فلاي باي»، إحدى العلامات التجارية المشاركة في المعرض، بالنسبة للشروط الخاصة بمنح العلامة التجارية الخاصة بنا لشريك تجاري، فتتمثل في الآتي:

معايير الجودة

أكدت سوس أنه على من يرغب في التعاقد مع «فلاي باي» للحصول على حق الامتياز لعلامتهم التجارية، ضرورة الالتزام بكل معايير الجودة الخاصة بشركتها؛ من جودة الأداء والخدمة المتميزة للعملاء.

وأضافت أن في حالة اختيار الشريك للمكان المزمع، فعليه وضع العلامة التجارية الخاصة بهم، ويجب أن يكون كل من الموقع والمساحة والبيئة التجارية مطابقة للمواصفات، ولا يتعارض مع الخريطة الجغرافية لمواقع الفروع الحالية لفلاي باي، والمنتشرة بعدد 25 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.

الموافقة على الشروط التجارية

وأوضحت أنَّ الموافقة على الشروط التجارية والنقدية الخاصة بشركتها ركن أساسي في التعاقد للاستثمار باسم علامتهم التجارية، في مقابل الضمان الكامل للشريك بتحقيقه معدلات ربح تتناسب مع استثماراته.

الإشراف على كل التجهيزات

وتابعت أنه يجب الالتزام بالإشراف الكامل من «فلاي باي»، على تنفيذ كل التشطيبات والديكورات الخاصة بالفرع، وذلك حسب الرسوم الهندسية والديكورات الخاصة بفروع الشركة.

قبول الخطة التدريبية

كما أكدت على ضرورة قبول الخطة التدريبية للعاملين بالفرع والتي تضمن لـ«فلاي باي» تقديم أفضل خدمة لعملائهم عبر إدارة احترافية.

التعامل مع كل الموردين

وتابعت أن على الشريك الالتزام بالتعامل مع كل الموردين والشركاء، والذين تم اختيارهم بكل دقة وعناية للحصول على أعلى جودة بالسوق وأفضل سعر.

وأشارت سوس إلى أن المشاركة في معرض بينزنكس، أكدت لهم احترام السوق المصرية للشركة ومنتجاتها المتميزة.

وأضافت: «خلال فترة المعرض تلقينا الكثير من طلبات المشاركة الاستثمارية، وتم عقد العديد من المقابلات وجارٍ اتخاذ الخطوات للتنفيذ مع شركائنا الجدد».

البداية من الجنوب.. والمركز الرابع يضع فلاي باي على خارطة المنافسة

وأضافت سوس، «أن البداية لنا كانت من صعيد مصر، ثم بعد ذلك حققنا انتشارا واسعا على مستوى الجمهورية، وأصبحنا على خريطة المنافسة بين أكبر العلامات الأخرى في السوق المصرية، محتلين المركز الرابع، من حيث عدد الفروع وجودة المنتج الذي نقدمه سواء مشروبات أو مأكولات».

«أتريا» تشترط الخبرة والاستقرار في السوق قبل إدارة نشاطها التجاري

من جانبه، قال فتحي فؤاد، الرئيس التنفيذ لشركة «أتريا» المالكة للعلامة التجارية هانجر ستيشن، إن هناك شروطا يجب توافرها في الشريك التجاري، منها على سبيل المثال، أن يكون لديه خبرة في النشاط التجاري الذي نقدمه، وأن يكون مستقرا في السوق، ولديه جدية في الالتزام بالشروط الخاصة بنا دون الإخلال بأي اتفاق.

مواصفات مكان الفرنشايز

وأشار فؤاد إلى أن هناك مواصفات خاصة للمكان الخاص بالـ فرنشايز، أهمها ألا يكون هناك تداخل بين أماكن الفروع ومراعاة مدى قربها من بعضها، والالتزام بالخطة الموضوعة لعملية التوسع في فترة زمنية محددة، في حالة كان المكان مناسبا يتم التعاقد والبدء في التجهيز للافتتاح.

مدة عقد الفرنشايز

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى للمشاركة في معرض بيزنكس، والهدف من مشاركتنا هو البحث عن شريك تجاري، من خلال الشروط الخاصة بمنح العلامة التجارية للشريك منها مدة العقد 5 سنوات، مقابل مبلغ يتم سداده سنوياً، ونحصل على نسبة معينة من المبيعات، بالإضافة إلى نسبة من التسويق، مقابل دعم كامل للشريك من بداية اختيار الموقع وحتى تحقيق الأرباح.

فؤاد: السوق المصرية من أقوى المشجعين على الاستثمار

وتابع فؤاد أن السوق المصرية من أقوى الأسواق في المنطقة التي تشجع على الاستثمار، وهناك اتجاه جيد للنمو على صعيد كل الأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع الأغذية والمشروبات.

ما هو «الفرنشايز» ونظام الامتياز؟

«الفرنشايز» هو اتفاق بين طرفين، يلتزم من خلاله صاحب الامتياز بمنح الحق للطرف الآخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية أو اسمه التجاري، مقابل مبلغ معين يقوم متلقي الامتياز بدفعه مرة واحدة، بالإضافة إلى حصول صاحب العلامة التجارية على نسبة من المبيعات، ويمثل نظام الفرنشايز وسيلة ناجحة وسهلة تساعد الشركات المانحة على الانتشار السريع بأقل تكلفة.