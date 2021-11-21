خالد الدرندلي: ميزانية الأهلي تخطت 2.5 مليار جنيه.. «مفيش فساد»

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، إنه بدأ حياته المهنية في النادي الأهلي في عام 2002 مساعدا لأمين صندوق الأهلي، وكان الأمين هو محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي، مشيرًا إلى أن لديه خبرة بنكية طويلة.

قائم بأعمال المنصب منذ عام 2002

وأضاف الدرندلي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أنه يقوم بأعمال أمين صندوق النادي الأهلي منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على توظيف أموال النادي في أوعية وفترات زمنية مختلفة، كما أنه يعرض رؤيته على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المزايدات والمناقصات وهو ما يتطلب خبرة مهنية كبيرة.

وتابع أن ميزانية الأهلي في الفترة الحالية تخطت 2.5 مليار جنيه: «الموضوع مش سهل، وحجم الميزانية يعكس حجم الشغل اللي اتعمل، عملنا مشروعات كبيرة ومناقصات وفروع، ومنذ عام 2002 فأنا شريك في إدارة الصندوق، دون أي مخالفة أو فساد».

3 شركات جديدة بالنادي

وأكد أن النادي أسس 3 شركات، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت التي تشرف على بناء استاد النادي، وشركة الخدمات، مشددًا على أن إدارة النادي راعت التخصص عند اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات: «كل الشركات دي عاوزة تخصص، وكل واحد ماسك شركة في حتته، ومجلس إدارة لا يتدخل في شؤون الكرة، ونبعد عن الشبهات وشركة الكرة ستتولى هذا الأمر».