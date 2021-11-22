ربط بينهم الحب والموت.. 3 نجوم رحلوا بعد وفاة أزواجهم بأسابيع

«مقدرش أعيش من غيرك»، هذه المقولة قد تنطبق على 3 نجوم لحقوا بأزواجهم بعد أسابيع من وفاتهم، ورغم أن بعضهم قد انفصل عن شرك أو شريكة عمره إلا أنهما ظلا أصدقاء حتى آخر العمر، ومنهم من ظل يلازم شريك عمره حتى آخر لحظة في حياته.

أحمد خليل وسهير البابلي

11 يوما فقط فصلت وفاة الفنانة سهير البابلي، والتي وافتها المنية أمس الأحد، عن زوجها السابق الفنان أحمد خليل، وكان الفنان الراحل أحمد خليل، هو الزوج الخامس والأخير في حياة النجمة الراحلة.

وفي أبريل 2018، حلّ الفنان أحمد خليل ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية متحدثا عن قصة زواجه مع الفنانة سهير البابلي، قائلا: «تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل«.

أضاف: «انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائما أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص وحش جدًا وماكنتش بضحك، بس بقينا أصدقاء بعد ذلك».

فاتن حمامة وعمر الشريف

7 شهور فصلت وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن زوجها السابق الممثل العالمي عمر الشريف، فحبهما كان حبا صادقا، حتى بعد انفصالهما ظلا صديقين حتى آخر العمر، فحتى بعد عودته إلى مصر كانت سببًا في عودته إلى التلفزيون في مسلسل «حنان وحنين» واختارت له النجوم الذين شاركوه البطولة وفي مقدمتهم النجم أحمد رمزي صديق عمرهما.

لم يحب «الشريف»، أحدا في حياته سوى سيدة الشاشة العربية التي لم يتزوج غيرها لكن رحلته إلى العالمية كانت سبب طلاقهما، والسبب كما يقول عمر الشريف حتى لا يخونها، مؤكدا في أكثر من لقاء أن فاتن حمامة حبه الوحيد.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

3 أشهر فصلت وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز باللحاق بزوجها الفنان الكوميدي سمير غانم، حيث كان بين الثنائي قصة حب من أشهر قصص حب الوسط الفنى التى تركت أثرًا محببًا لدى الجميع، وبدأت علاقة الطرفين حين قام الفنان جورج سيدهم بترشيح الفنانة دلال عبدالعزيز للمشاركة فى بطولة مسرحية «أهلا يا دكتور» التي كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم.

وكشفت الفنانة دلال عبدالعزيز في عدد من الحوارات التلفزيونية، أن الفنان سمير غانم كان يحرص على توصيلها بسيارته الخاصة، بل ويقوم بشراء الـ «فُل» لها خلال فترة التعارف في المسرح والتي استمرت لأربع سنوات، قبل ارتباطهما رسميا.