إسعاد يونس: أحاول العودة لمصر لإلقاء نظرة الوداع على سهير البابلي

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن تلقيها نبأ وفاة الراحلة سهير البابلي، أثناء وجودها خارج مصر، مؤكدة أنها تبذل محاولات مضنية لإيجاد مقعد على طائرة عائدة إلى مصر، للمشاركة في تشييع جثمان رفيقة عمرها إلى مثواه الأخير.

وكتبت إسعاد عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين وأنا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي وعشرة عمري ورفيقة أيامي وأستاذتي سهير البابلي، محاولات مستميتة للعودة إلى مصر، حتي أكون في وداعها».

إسعاد يونس: المصاب جلل وعزائي الوحيد أن أودعها

وأضافت: «اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائي الوحيد الآن، أن أجد مكان فارغ في أول طائرة الى مصر».

وتوفيت الفنانة سهير البابلي، اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، دخلت إثره إلى المستشفى، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد ظهر الغد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء بعد غد، في المكان ذاته.