القوى العاملة: تعيين 10159 شابا وتحصيل 4.1 مليون جنيه مستحقات عمالة في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري.. منها لقاء وزير القوى العاملة مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وعقد ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة بمنطقة جنوب بورسعيد يوفر 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوي القدرات، وبدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة بسوهاج، وتعيين 10159 شابا في 7 محافظات، وتحصيل 4.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المصري بالأردن والسعودية والكويت.

لقاء وزير القوى العاملة مع وزير الموارد البشرية بالسعودية

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة، أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة عددا من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء علي عقود العمل الوهمية.

حضر اللقاء السفير أسامة نقلي سفير المملكة لدى مصر، وفيصل العتيبي الملحق العمالى السعودي بالقاهرة وبندر السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية، وهاشم المكرمي مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالحضور، معرباً عن خالص سعادته لهذه الزيارة، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ، التي تتميز بالقوة والاستمرارية.

وأشار سعفان إلى أهمية تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين لمعرفة متطلبات سوق العمل في المملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة التي ترغب في العمل بها، مشددًا على أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة ، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية التنسيق بين الجانبين حتى يتم اختيار العامل الكفء ذي الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة، مشددا علي أنه لن يتم إلحاق أى عامل مصري للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل.

موسم الحج

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنظيم العمالة الموسمية في موسم الحج، وأكد سعفان أنه سيتم وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية ، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

من جانبه قدم أحمد سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستضافة، وعلى روح التعاون المشتركة فى كافة الموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية المتواجدة فى المملكة وتحسين أحوالها.

وأوضح الراجحي أن ولى عهد المملكة شدد على أن يكون سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل عالمياً وخاصة فى مجموعة G20، مضيفا أن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل السعودي اعتمدت من المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أنها أن الاستراتيجية تتضمن 25 مبادرة لها 4 مؤشرات أداء رئيسية، و 11 مؤشر أداء فرعي ، ومن المتوقع الانتهاء من كافة مؤشراتها قبل نهاية عام 2025 ، ليصبح من خلالها سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل جاذب للشباب السعودي والكفاءات الأجنبية على حد سواء.

لقاء سعفان مع المفوضة الأوروبية

كما التقى وزير القوى العاملة إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وهيلينا كونيج أمين دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وفرانسيسكو جازيتيلو رئيس الوحدة السكنية والتوسعية بالاتحاد.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق لها ، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها عظيم الأثر في العلاقات بين الجانبين لاسيما في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية ومنها إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد سعفان أن الدولة المصرية وضعت في أولوياتها خفض معدلات البطالة والتي تعد من المسببات الأساسية للهجرة غير الشرعية ، مستعرضا الخطوات التي تمت في هذا الشأن من جانب الحكومة المصرية والتي ساهمت في توقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016 حتى الآن.

وتناول الوزير جهود الوزارة في تدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها للعمل بالخارج ومناقشة إمكانية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حتى تتناسب المهارات التى يتم مد الشباب بها مع الوظائف المتاحة في الدول بالخارج.

وأشار سعفان إلي التعاون القائم بين الوزارة وشركات التدريب العالمية منوها إلي أن منها: شركة سيسكو، واوراكل، وهواوي، وأمازون، وديسك ماسترز، لتدريب الشباب على وظائف المستقبل والرقمنة ووظائف التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي تستهدف منه الوزارة تدريب ما يقرب من 100 ألف متدرب على هذه الوظائف بحلول 2023.

منع العاملين من دخول مقار عملهم دون شهادة كورونا

وأعلن وزير القوى العاملة، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، مشددًا على أنه لن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن.

وأكد سعفان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة ، موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتابع الوزير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت وزارة القوى العاملة متابعة حضور العاملين بديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه علي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة فاروس

وأعلن سعفان، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة فاروس لتدريب طلبة الجامعة بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة، يجري حاليا تفعيل البروتوكول بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية، وخاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

وفي هذا الإطار التقي رئيس جامعة فاروس بمقر الجامعة وفدا رفيع المستوى من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، وذلك للترتيب لتفعيل البروتوكول لتدريب الطلاب من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية.

في مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بوفد القوى العاملة متمنيا نجاح التعاون بين القوى العاملة والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي يسهم في تخريج جيل جديد مدرباً على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية ومستجدات سوق العمل وآلياته.

المساواة بين الجنسين

كما نظمت وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتفتيش على العمل، وذلك بمقر مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن مديريات القوى العاملة بمحافظات أسوان، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن الورشة ترمي إلى تعزيز جهود الدولة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وذلك من خلال إكسابهم كافة المعارف والمهارات والخبرات اللازمة الخاصة بمفاهيم النوع الاجتماعي، ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمل.

تدريب الشباب وندوات توعية

وفي إطار حرص وزير القوى العاملة على متابعة تدريب الشباب على المهن الحرفية تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة ، قامت مديرية القوى العاملة ببني سويف بتنفيذ 5 برامج تدريبية على حرف التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والتكييف والتبريد بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة ، استفاد منها 63 متدربا.

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، ندوة حول تصاريح العمل وتحقيق الحوادث فى مجال السلامة والصحة المهنية بشركة تاون جاز فرع المحافظة ،حضرها لفيف من مسؤولي السلامة في 32 شركة، وشهدها المهندس شريف موسي مدير الشركة لفرع بورسعيد ، والمهندس ياسر شهاب مدير فرع بورفؤاد.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته

توفير وظائف لذوي الهمم

كما نظمت المديرية ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا.

وقال مدير المديرية: إن العقود سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنهاء المنازعات العمالية

وخلال اجتماع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج- بمديري المناطق ومديري مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بالمديرية، بحضور مدير عام رعاية القوي العاملة أشرف كمال، ومدير عام شئون المناطق إلهام السيد، ومدير مركز المعلومات، ومدير المتابعة بالمديرية لبحث عدد من الموضوعات – أكد ضرورة إنهاء المنازعات العمالية بين طرفي العملية الإنتاجية بالتسوية الودية وعدم إحالتها للقضاء إلا في حال فشل التسوية الودية منعا لإطالة أمد المنازعة العمالية.

وشدد مدير المديرية علي الالتزام بدليل الإجراءات في مجال علاقات العمل، والذي يشترط حضور ممثل العمال من النقابات العمالية أو ممثل نقابي يرشحه الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية، وممثل من منظمات أصحاب الأعمال المختصة .

وكلف مدير المديرية إدارة رعاية القوي العاملة للتنسيق في هذا الأمر وعدم إحالة المنازعة للقضاء إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات.

دورات تدريبة في الفندقة

وفي السياق نفسه أعلن وزير القوي العاملة، بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والذي يستمر 5 أيام من الأحد 21 وحتى الخميس 25 نوفمبر الجاري، من الساعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المديرية، شارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأحد والاثنين 28 و 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام هي: المطبخ، والأغذية، والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

ومن جانبه قال مدير المديرية: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة .

تدريب الشباب في محافظة المنوفية

وعلي جانب أخر قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية : إن فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بدأت على مستوى 5 مراكز للتدريب تابعة للمديرية وهي: تدريب مهني منوف، وتدريب مهني شبين الكوم، وتدريب مهني سرس الليان ، ومركز تدريب مهني بركة السبع، وتدريب مهني أشمون، وذلك لتدريب 120 متدربا.

كما بدأت الاختبارات العملية والنظرية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء على مهنة "التوصيلات الكهربائية" لـ 10 متدربين.

تعيين 10159 شاب في 7 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 10159 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات البحيرة، والسويس، والشرقية، وشمال سيناء، والمنيا، وجنوب سيناء، ومرسي مطروح بلغت 389 ألفاً و452 جنيها، والتفتيش على 3278 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 5943 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5943 عاملا.

إعادة مستحقات مصريين عاملين بالخارج

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 55 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 166 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 188 ألفاً و 170 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و950 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول علي مستحقات "وفاء.ع.أ.أ" ممرضة مصرية، كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات المدينة المنورة، بلغت إجماليها 10 آلاف و420 ريالا سعودياً أى ما يوازى 43 ألفاً و 659 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الممرضة المذكور لدى مستشفى المدينة الوطني بالمدينة المنورة وديا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 183ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفاً و672 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى "سيف. م. ح.ع" وكان يعمل مهندس ميكانيكى بشركة استثمارية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وتمكن مكتب التمثيل العمالي من الحصول على مستحقات طبيب مصري، بلغت 58 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 243 ألف جنيه مصري تقريبا، وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري "أ.ح.أ"والذى كان يعمل طبيب بوزارة الصحة وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، من تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي"، بقيمة 2245 ديناراً كويتيا، بما يوازي 116 ألفا و605 جنيها مصريا تقريبا.

قال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير : أن المكتب يحرص علي حل نزاع المواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي" وديا قدر الاستطاعة ، وتابع النزاع الذي استمر علي ما يزيد عن 17 شهراً، وانتهي بحصول المواطنة على 2245 ديناراً بشيك من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالى.

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

وأخيرا وجه وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "هـ.س.م" من مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بشأن انقطاع المعاش الشهري المستحق لها عن زوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا دون معرفة السبب، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل وعلى الفور تواصل المكتب مع هيئة التأمينات الاجتماعية الإيطالية (INPS)، وكذلك مع البنك المختص بتحويل معاشات المصريين السابق عملهم بدولة إيطاليا (CITY BANK) بالمملكة المتحدة، للوقوف على أسباب انقطاع هذا المعاش والعمل على حلها، وبالفعل تم استئناف صرف المعاش، واستلمت المواطنة معاشها الشهري وقدره523 يورو، بما يعادل نحو 9500 جنيه شهريا.