إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بـ«الشوم» وضبط حلاق سرق باب مقبرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين، واستُخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ باندلاع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز.

الأمن يسيطر على الوضع.. والمحصلة 4 مصابين

وتبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول، ضم «هاني. ا. م.س»، 32 عامًا سائق، مصاب بكسر في الساعد الأيمن، ونُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وشقيقه «كامل»، 38 عامًا، عامل، مصاب بكسر في الأنف وجرح عرضي بفروة الرأس، وبين طرف ثان، ضم كلا من «أحمد. ا.ع. ع»، 24 عامًا، حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية وشقيق زوج شقيقة الطرف الأول، مصاب بكدمات في الذراع الأيسر، و«أحمد. م. ا. ح»، 19 عامًا، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وأن المشاجرات نشبت بينهما لخلافات على تنظيم حفل زفاف.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهما.

وتم التحفظ على المتهمين، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة للتحقيق.

ضبط حلاق سرق باب حديد

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط «حلّاق» قام بالسطو على إحدى المقابر، وسرقة الباب الحديدي الخاص بها، بناحية مركز طهطا شمال المحافظة.

وورد إخطار من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ لضباط وحدة مباحث القسم من المدعو «البدري. م. ع»، 67 عامًا، عامل، يقيم ناحية بندر طهطا، باكتشافه سرقة الباب الحديد الخاص بالمقبرة الخاصة بأسرته، بناحية بندر طهطا، ولم يتهم أحدًا في الواقعة.

وبإجراء التحريات السرية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد. خ. ا. ع»، 32 عامًا، حلاق، مسجل خطر سرقات، ومقيم بندر طهطا.