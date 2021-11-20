ضبط تاجر عملة في سوهاج.. جمع 3 ملايين جنيه في سنة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول العربية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

الاستفادة من فارق العملة

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم الثاني، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول، بموجب حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، بلغ نحو 3 ملايين جنيه.