موعد سداد أول قسط للفائزين بشقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

تشهد محركات البحث العالمية، عمليات بحث عدة، حول نتيجة الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، وأسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن الإعلان، ومن ثم معرفة موعد سداد القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، التي تمتد على مدار 3 سنوات، لحين موعد استلام الوحدة السكنية.

وتعد الأقساط الربع سنوية، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، خاصة فقط بالوحدات السكنية التي تم طرحها للمواطنين من متوسطي الدخل، والتي شملت عدد من المدن الجديدة، منها: «مدينة بدر، مدينة حدائق العاصمة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة العلمين الجديدة»، وغيرها من المدن.

موعد سداد أول قسط للفائزين بشقق الإعلان الـ 15

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن موعد سداد أول قسط من الأقساط الربع سنوية للفائزين بشقق الإعلان الـ 15، سيكون بداية من أول يناير المقبل 2022، والبالغ عددهم 12 دفعة «ربع سنوية»، خلال مدة تنفيذ الوحدات السكنية، والتي تتكون من ثلاث غرف وصالة، داخل المدن الجديدة، خلال 3 سنوات كحد أقصى.

شقق الإسكان الاجتماعي

وخلال هذه الفترة، من المنتظر أيضا إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الطرح الجديد، وتفاصيل المساحات والأسعار، ومن المتوقع أن يشمل الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة، المعتاد الطرح بها في كل إعلان للإسكان الاجتماعي.

ويجري التقديم لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويقوم العميل الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».