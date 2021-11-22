نصائح «الصحة» لرعاية الطفل في فترة الدراسة: «شجعوهم على القراءة»

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح لرعاية الأطفال صحيًا ونفسيًا خلال فترة الدراسة، تزامنًا مع مواصلة الدراسة في العام الدراسي الجاري، كما خصصت الوزارة أرقاما للتواصل مع أطباء الصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وجاءت هذه الأرقام كالآتي:

16328

08008880700

0220816831

نصائح لرعاية الأطفال خلال فترة الدراسة

وحددت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح الهامة المتمثلة في الآتي:

- ينبغي على الوالدين أن يكونا قدوة في السلوك الاجتماعي والصحي.

- توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

- الحرص على أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية.

- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية بدون داعي.

- على الوالدين تفهم مشاعر الأطفال وتقبل تقلباتهم المزاجية.

- مراعاة التشجيع على القراءة وتنفيذ الفروض المنزلية.

- مراعاة الحفاظ أيضًا على جو هادئ ومطمئن للأطفال.

- الدعم المستمر من الوالدين للأطفال.

«عبدالغفار»: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا قيد الدراسة

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ موعد تطعيم الأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر، والخاص بالفئة العمرية من 5 لـ11 عامًا هو موضوع قيد الدراسة من قبل الجهات المتخصصة، ومن المقرر أن يحسم الأمر بداية من العام المقبل، مؤكدًا أنّ تطعيم الأطفال ضد كورونا من الفئة العمرية 16 لـ18 عامًا يجرى حاليا، وتم تطعيم عدد منهم، ولم يثبت حتى الآن وجود أعراض جانبية خطيرة لمن تلقوا اللقاح.

كما أوضح مصدر بوزارة الصحة، أنّه من المقرر انطلاق حملات التطعيم القومية ضد شلل الأطفال خلال الشهر المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من العام المقبل 2022، وبالتنسيق التام بين مسؤولي الوزارة في مختلف المحافظات ومختلف مسؤولي المحافظات من أجل تطعيم الأطفال.