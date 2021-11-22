3 مزايا جديدة للقطاع الخاص في «قانون العمل الجديد» ملزمة لصاحب العمل

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بمجلسي الشيوخ والنواب، من أجل صدوره بعد طول انتظار، وهو القانون الذي ينظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، ويسعى المُشرع من خلال القانون الجديد، إلى علاج التشوهات الموجودة في القانون الحالي 12 لسنة 2003، منها الفصل التعسفي والعقد محدد المدة و استمارة 6 والإجازات، وغيرها من الأمور المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد.

مشروع قانون العمل الجديد

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ مشروع قانون العمل الجديد من أبرز التشريعات العمالية لأنها خاصة بالعاملين في القطاع الخاص، والذي يقدر عددهم بنحو 26 مليون عامل في مصر، وجميعهم يبحثون عن الأمان الوظيفي ومظلة تشريعية قوية تحمي حقوقهم.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»: «من واقع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وما يتم تداوله عن تلك المناقشات، نحن أمام قانون يختلف بشكل كبير عن القانون الحالي المليء بالتشوهات التي تسببت في ضياع حقوق الكثير من العاملين في القطاع الخاص».

مزايا قانون العمل الجديد

وأوضح، أنّ هناك مزايا عديدة حتى الآن في مشروع القانون الجديد، أبرزها إلغاء استمارة 6 والتي كانت تمثل زوبعة لراغبي العمل في القطاع الخاص، ويعد إلغاء تلك الاستمارة من أهم المزايا في مشروع قانون العمل، حيث أنّ تلك الخطوة تساهم بشكل كبير في جذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المادة «70»، الخاصة بمدة العقد في مشروع قانون العمل الجديد، مهمة جدًا حيث أسفرت المناقشات حتى الآن عنّ تحويل المدد الزمنية من عقد محدد المدة إلى مفتوح المدة، وكذلك المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر.

وأشار «مجدي البدوي»، إلى أنّ أبرز التعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون هو عدم قدرة صاحب العمل على فصل العامل دون حكم قضائي، وهو يحظر فصل العامل بشكل تعسفي، بالإضافة إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.