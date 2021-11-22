فرق التدخل السريع بـ«التضامن»: تمشيط الشوارع بحثا عن المشردين في الشتاء

قال محمد يوسف، مسئول برنامج التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، إن العاملين في البرنامج يمشطون الشوارع خلال فصل الشتاء وتحديدا أثناء موجات الطقس البارد، لافتا إلى أن هناك توجيهات بالتعامل مع المشردين بالشوارع إما بالإيداع أو توزيع الطعام والبطاطين، وأضاف قائلا: «حتى المتسولين بالشارع يتم توزيع وجبات ساخنة وبطاطين عليهم».

متابعة الحالة التي ترفض الذهاب لدار الرعاية

وأضاف «يوسف»، لـ«الوطن»، أن فرق التدخل السريع تتابع الحالة التي ترفض الإيداع بدار الرعاية من خلال زيارتها أكثر من مرة، حتى تتم الموافقة أو تقديم الخدمات التابعة للوزارة مثل تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه فى الأوقات الطبيعية بخلاف الشتاء يتم التعامل مع الحالات من خلال الشكاوى ومن خلال استغاثات السوشيال ميديا، والبلاغات الموجهة، مؤكدا أن البلاغات الموجهة تسهل مهمة فريق التدخل السريع.

وتابع: «هناك مشردين بلا مأوى يقيمون في دور الرعاية خلال فصل الشتاء، ويخرجون للشارع مرة أخرى في الصيف بناءا على رغباتهم، وهناك 147 شخصا ضمن فريق التدخل السريع لإنقاذ المشردين» .

مساعدات للأسر المتواجدة بالشارع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

وأضاف أن الأسر التي تتواجد بالشارع يتم تقديم المساعدات لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الفريق يقيم الحالة قبل إيداعها دور الرعاية:«هناك حالات تذهب للمستشفى نظرا لسوء حالتها الصحية أو النفسية، وما دون ذلك يتم إيوائهم بدور الرعاية».

تخصيص 30 مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تخصيص 30 مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات وشراء مهمات إغاثة اضافية تحسبا لأي طوارئ، كما تم ضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية .

وأشارت إلى رفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين، وتأمين كبار وصغار بلا مأوى «المشردين»، من مخاطر الشارع بالتزامن مع التقلبات الجوية.