مصر للطيران الناقل الرسمي لحفل «أوركسترا فيينا الفيلهارموني»

استعدادًا للافتتاح المهيب لـ«مدينة الفنون والثقافة»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاركت مصر للطيران بدورها كناقل رسمي لفرقة «أوركسترا فيينا الفيلهارموني»، أحد أهم فرق الأوركسترا في العالم، والتي أقامت حفلتها يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بمناسبة افتتاح قاعة الموسيقى بمقر مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

مصر للطيران الناقل الرسمي لفرقة «أوركسترا فيينا الفيلهارموني»

وقامت الشركة الوطنية وحاملة علم مصر، حول العالم، بنقل العديد من أعضاء فريق الأوركسترا بالإضافة إلى عدد ضخم من الضيوف الوافدين لحضور الحفل تحت قيادة المايسترو «ريكاردو موتي»، أحد أهم قادة الأوركسترا في المشهد الموسيقي العالمي.

وبصفتها الناقل الرسمي للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة في مصر، حرصت مصر للطيران على توفير كافة سبل الخدمة والراحة لأعضاء فريق الأوركسترا وعملت كذلك على نقل الآلات الموسيقية الخاصة بالاوركسترا.