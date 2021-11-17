عقود جديدة لأكاديمية مصر للطيران مع شركتين هندية وسودانية

على هامش مشاركة الشركة الوطنية مصرللطيران فى فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2021، ومن منطلق حرص شركات مصر للطيران على توسعة قاعدة عملائها، شهد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة «بيردمان» الهندية للطيران، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري، الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، ومن الجانب الهندي مريدول جوجرال، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية.

امتداد نشاط شركة مصر للطيران في الهند

وأعرب رئيس الشركة الهندية عن سعادته بهذا العقد، وأكد أن هذا التعاون بين مصرللطيران وشركة «بيردمان» يأتي امتداداً لنشاط شركة مصر للطيران في الهند، حيث سيساعد على زيادة حجم الأعمال، من خلال التوسع في تدريب طياري الطرازات المختلفة، ولن يكون قاصراً على طراز بعينه، وأثنى على الخدمات المقدمة بالأكاديمية، من حسن الاستقبال والمستوى المتميز للخدمات التدريبية المتنوعة.

ويهدف العقد إلى الانتشار وتقديم خدمات الأكاديمية للمتدربين الأفراد والشركات من السوق الهندي، من خلال تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي لطرازات البوينج B737-800، والبوينج B777، والإيرباص A320.

توقيع عقد مع شركة «تاركو» السودانية للطيران

وفي إطار التوسع في السوق الأفريقي، وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران، عقداً جديداً مع شركة «تاركو» السودانية للطيران، وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس الأكاديمية، والمهندس عز الدين أحمد حسن، مدير عام الصيانة بالشركة السودانية .

وقال المهندس عز الدين إن «اختيارنا للتعاقد مع أكاديمية مصرللطيران للتدريب، لما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال، بالإضافة إلى الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطيران المدني».

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب أطقم الطيارين على طراز البوينج B737-800، وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية والمهندسين.