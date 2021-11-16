«مصر للطيران» تقدم خدمات صيانة لشركة «Fly Jordan» الأردنية

في إطار أنشطة اليوم الثالث لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021؛ وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اتفاقية لتقديم مختلف الخدمات الفنية لطائرات شركة Fly Jordan الأردنية.

ووقع الاتفاقية عن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية؛ المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة Fly Jordan؛ إبراهيم شاتي، رئيس مجلس الإدارة.

وتشمل الاتفاقية قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بتقديم خدمات الدعم الفني لأنشطة الصيانة اليومية في المطارات المصرية (القاهرة - شرم الشيخ - الغردقة)، وكذلك المحطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتقديم خدمات الصيانة الثقيلة لجميع أسطول الشركة الأردنية في هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة وكذلك تقديم خدمات الإصلاح والتعمير للوحدات والمحركات في ورش الإصلاح بالقاهرة.

مصر للطيران للصيانة تقدم خدماتها لأكثر من 150 عميلا

وتقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خدماتها الفنية لأكثر من 150 عميلا تنضم لهم شركة Fly Jordan الأردنية، إحدى شركات الطيران الخاصة التي تنظم رحلاتها إلى العديد من الوجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وتعمل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاعتمادات المحلية والدولية الحاصلة عليها وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة لجذب المزيد من العملاء.