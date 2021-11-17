اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران وإيرباص للتدريب على صيانة طراز A320

شهدت فعاليات اليوم الرابع لجناح مصر للطيران في معرض Dubai airshow، توقيع اتفاقية جديدة بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وشركة إيرباص العالمية، لتزويد الأكاديمية بأحدث تقنيات تدريب مهندسي الصيانة على طراز إيرباص A320، بحضور الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

توقيع الاتفاقية

وقّع الاتفاقية بحسب بيان، الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ولورانت نيجراي، نائب رئيس خدمة عملاء إيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

الارتقاء بسياسة مصر للطيران

وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي، أنّ الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب التدريب، في إطار سياسة مصر للطيران للارتقاء بمستوى صيانة الطائرات، ورفع معدلات السلامة والأمان لأعلى المستويات.

يذكر أنّ شركة ايرباص أبرمت اتفاقا مطلع الشهر الحالي مع مصر للطيران، لاستخدام أحدث أجهزة محاكاة الطيران لطراز إيرباص A220-300 المنضم مؤخرا لأكاديمية مصر للطيران، في إطار أعمال تحديث وتطوير برامج محاكاة الطيران، حيث يأتي اختيار إيرباص لأكاديمية مصر للطيران للتدريب دون غيرها من المراكز العالمية في ضوء الثقة الكبيرة بإمكانيات مصر للطيران لتنفيذ اختبارات أحد أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم.