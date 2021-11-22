موعد ومكان جنازة وعزاء الإعلامية أسماء مصطفى

توفيت الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض، قبل قليل، حيث أعلن زوجها أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، موعد الجنازة والعزاء، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء غدا في مسجد الشرطة.

رحلة أسماء مصطفى مع السرطان

بدأت الأزمة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى منتصف أبريل الماضي، حين أجرت جراحة لإزالة ورم، وفقا لما نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث دوّنت أسماء مصطفى: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وكتب أدمن صفحتها الشخصية قائلاً، «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء، اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن».

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى عبر فيس بوك، دخولها المستشفى، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

أسماء مصطفى تجري جراحة دقيقة

وخضعت الإعلامية الراحلة لجراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث منذ شهور، ووجّهت رسالة إلى والدتها عبر صفحتها على فيس بوك، قالت فيها: «من أصعب الابتلاءات في الحياة، الأم تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهي مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها».

وأضافت «بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها».