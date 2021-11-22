بالفيديو.. أمطار متفاوتة على الإسكندرية والبحيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية الأن، كما ويستمر تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا «البحيرة» يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وكانت قد أعلنت الهيئة منذ ساعات، تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، إذ تنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، كما يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الخبراء، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 22 درجة والسواحل الشمالية 22 درجة بينما جنوب الصعيد 25 درجة .

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبو سمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19