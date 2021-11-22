تطهير وتسليك 9066 بيارة صرف وصفاية أمطار في كفر الشيخ

تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ من تسليك خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف وصفايات الأمطار بنطاق مراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، التي استمرت لمدة أسبوع بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف بالمحافظة.

حملات مكثفة لرفع آثار الأمطار بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات تمكنت من تسليك خطوط خفض المنسوب لمسافة 208.820 كيلو، وصيانة 6587 بيارة صرف صحي، و2479 صفاية أمطار، موجهاً باستمرار الحملات بمدن وقرى المحافظة لحين تسليك وتطهير كافة خطوط خفض المنسوب وبيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار.

متابعة المشروعات الخاصة بمحطات الصرف الصحي

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أنه وجه رؤساء المدن والوحدات المحلية، بمتابعة المشروعات الخاصة بمحطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، والاستمرار في الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من الطقس السيئ وهطول الأمطار، في أي وقت تعلن عنها هيئة الأرصاد المصرية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة بين المحافظة وهيئة الأرصاد في هذا الشأن.

استئناف الدراسة بعد تعطيلها يومين بكفر الشيخ

وكانت كفر الشيخ تعرضت لطقس سيئ قبل 3 أيام، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بعد هطول أمطار غزيرة على كافة مناطق المحافظة، وجرى الاستعداد مبكرا وفقا لما أعلنه محافظ الإقليم لموسم الشتاء، وتابع لحظيا الوضع في المدن والقرى، وقرر تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب، وجرى استئناف الدراسة اليوم الاثنين وسط استعداد كامل لموجة ثانية من الأمطار.