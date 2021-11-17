أسعار الدواجن تتجاهل ارتفاعات الأعلاف وتستقر بالسوق المحلية

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف، بسبب زيادة معدلات التضخم التي تشهدها العديد من الدول، ما أدى إلى تأثيرها على أسعار المنتجات والسلع.

وجاءت أعلاف الدواجن ضمن السلع والمنتجات التي شهدت زيادة في أسعارها مؤخراً، حيث أعلنت بورصة الدقهلية للدواجن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أسعار الأعلاف، بالنسبة للمستهلكين والمربيين، اعتباراً من يوم أمس.

وبحسب المنشور الخاص ببورصة الدقهلية، فقد ارتفع سعر علف الدواجن إلى 8 آلاف و950 جنيهاً، للطن من نوع «يادي 23%»، المستخدم في تسمين الدواجن.

الأعلاف ترتفع والدواجن تستقر

وبالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الدواجن استقرت خلال تعاملات اليوم في مزارع وبورصات الدواجن، لتتجاهل بذلك الإعلان عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم استقراراً لتباع في المزارع بسعر 24 جنيهاً للكيلو للدواجن البيضاء، و32 جنيهاً للكيلو من الدواجن «الساسو» الحمراء، و35 جنيهاً للكيلو من الدواجن البلدي.

رئيس شعبة الدواجن: الأسعار تخضع لمؤثرات متنوعة

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت الفترة الحالية بشكل ملحوظ، حيث بدأ الانخفاض منذ عدة أيام.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار الخاصة بالدواجن تجاهلت أي متغيرات في الأسواق الحالية، نظراً إلى أنها تخضع لعدد من المؤثرات الأخرى، التي قد تخضع لها الأسعار وليست لتكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تخضع إلى نظرية العرض الطلب، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح فكلما انخفض الطلب وازداد المعروض انخفضت الأسعار، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، حيث تنخفض الأسعار حالياً بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار العلف، واستخدام التدفئة في مزارع الدواجن، نظراً لقرب حلول فصل الشتاء.