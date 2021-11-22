مناقشة آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه في أسيوط

استقبل اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس عاطــف عـزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لمناقشة آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSS».

مناقشة التحديات لتلافي وجود أي ملاحظات

وتناولت الجلسة النقاشية أهم التحديات لتلافى وجود أي ملاحظات بصورة سريعة الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على تحقيق نسبة إنجاز متقدمة بشكل ملموس طبقا للجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال التنفيذية والوصول لخدمة متميزة ومستدامة.

التجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكي

وأجرى رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له جولة لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية باحتواء المعمل على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضوية «Inorganic Laborato، المعمل الميكروبيولوجي».

وتفقد مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول أيضا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، ليضم المشروع عدد «3» محطات رفع «محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية»، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.