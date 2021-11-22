كيف تفرق بين الإصابة بالإنفلونزا العادية وفيروس كورونا.. استشاري يجيب

مع حلول فصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وهناك الكثير من الناس يجهلون التفرقة بين الإصابة بالأنفلونزا العادية و فيروس كورونا، بسبب تشابه أعراض كورونا والإنفلونزا، وأبرزها «السعال أو فقدان حاسة الشم أو سيلان الأنف أو العطس»، وخلال السطور تستعرض «الوطن»، الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا العادية والإصابة بفيروس كورونا.

الفرق بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك فرق كبير بين الإصابة بالإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وهناك ثلاثة أعراض رئيسية لفيروس كورونا يمكن من خلالها التفرقة بين كورونا والأنفلونزا وهي «السعال المستمر الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان حاسة التذوق، والشم وضيق التنفس».

وأضافت «عبد الوهاب»، أن أعراض نزلات البرد تشمل: «العطس وسيلان الأنف والتهاب الحلق ولا يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة»، لافتة إلى أن الشعور بالقشعريرة وآلام في العضلات، نادرا ما تحدث في نزلات البرد بل تصاحب تلك الأعراض الإصابة بكورونا.

أهم الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت استشاري المناعة والتغذية، أنه في حالة الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر الشديد، فلابد أن يقوم بعزل نفسه في المنزل وعدم النزول إلى الشارع لتجنب نشر العدوى، ويجب طلب المساعدة الطبية.

وأكدت أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا لما له من أهمية في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بالفيروس، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم.

وكانت وزارة الصحة، أكدت في بيانات سابقة تشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا مطالبة بالتعرف جيداً على الفرق بينهما .