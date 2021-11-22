ضبط 32 طن أسماك ولحوم فاسدة ومخللات داخل 4 منشآت تجارية بالقليوبية

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة تموينية مكبرة، استهدفت مصانع إنتاج المواد الغذائية وتعبئتها، ما أسفر عن ضبط 4 منشآت تجارية بها نحو 32 طن أسماك ولحوم وبروتينات غذائية ومخللات ودقيق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها.

ضبط 13 طن أسماك ولحوم قبل إعادة تدويرها

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص به 13.45 طن أسماك ولحوم مجمدة وكبدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، ولإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتدوين تاريخ صلاحية جديد وتشكل خطراً على الصحة العامة.

طبن 9 أطنان لبن بودرة فاسد

وضبطت الحملة مخزنا لتجارة السلع الغذائية، وعُثر به على 9,92 طن لبن بودرة وبروتينات غذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص، وضُبط به 6.85 طن مخللات معبأة داخل براميل، وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق.

كما ضُبط مصنع لإنتاج المخبوزات بدون ترخيص به 4.85 طن دقيق أبيض، وجبن أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها تمهيداً لطرحها بالأسواق.