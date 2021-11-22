خبير: درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل لمدة يومين وتنخفض مجددا

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية، بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها معظم المحافظات خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد الأسبوع الجاري انخفاضا في درجات الحرارة يتبعها ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار ستسمر حتى منتصف شهر ديسمبر ومع بداية فصل الشتاء وانتهاء فصل الخريف.

تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة بشكل غير متوقع

وأكد أبو المعاطي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التغييرات المناخية هي التي أدت إلى عدم الاستقرار الجوي في مصر، فنلاحظ أن الفصول الأربعة تداخلت مع بعضها، ونجد تقلبا مفاجئا في حالة الجو وعدم استقرار بشكل كبير ولمدة أيام أطول عن ما كان يحدث في الماضي.

عدم استقرار درجات الحرارة حتى نهاية فصل الخريف

وأضاف أبو المعاطي، أن عدم الاستقرار سوف يستمر معنا وتشهد معظم المحافظات عدم الاستقرار من انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، ويشهد الأسبوع الجاري انخفاضا في درجات الحرارة مع أمطار خفيفة علي معظم المحافظات الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة من 22 درجة مئوية إلي 24 درجة، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 30 درجة مئوية.

ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل لمدة 48 ساعة

وأوضح أبو المعاطي، إلي أن الارتفاع الذي سيحدث في درجات الحرارة الأسبوع المقبل هو ارتفاع طفيف ولن يستمر لمدة طويلة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع لمدة 48 ساعة فقط، لتعود درجات الحرارة مرة ثانية إلى الانخفاض، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر في عدم التخفيف في الملابس أثناء ارتفاع الحرارة لأن درجات الحرارة سوف تعود إلى الانخفاض مرة ثانية وتصل إلى 22 درجة مئوية.