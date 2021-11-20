أستاذ مناخ: موجة الطقس السيئ ستنتهي يوم الاثنين المقبل

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تضرب بعض المحافظات، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون ذروتها اليوم السبت.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

انتهاء موجة الطقس السيئ

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تنتهي موجة الطقس السيئ يوم الاثنين المقبل.

وتابع: «الموسم الشتوي الفعلي سوف يبدأ في 20 ديسمبر المقبل، والظواهر الجوية المتطرفة الحالية ناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من المعدلات الطبيعية».

فوائد وأضرار موجة الطقس السيئ

وأشار «شاكر»، إلى أن لموجة الطقس السيئ أضرار وفوائد، ومن فوائدها أنها قد ملأت خزانات المياه التي قامت وزارة الري بإنشائها للوقاية من مخاطر السيول، حيث تمكنت وزارة من تخزين 60 مليون متر مكعب من المياه في خزان شلاتين، بالإضافة إلى خزانات سيناء والساحل الشمالي.

وأضاف: «ومن الفوائد أيضا أن الأمطار الغزيرة التي سقطت ساعدت في تقليل نسبة ملوحة الآبار نتيجة السحب الجائر للمياه، كما أنها ترفع من نسبة المياه الجوفية»، مؤكدا «أما أضرار الطقس السيئ فإنها تكمن في السيول القوية التي تنتج عن تساقط الأمطار الغزيرة على الجبال، بالإضافة إلى غرق الأراضي الزراعية المنخفضة وسيئة الصرف».

وأوضح أنه من الممكن أن تشهد مصر خلال فصل الشتاء ظواهر جوية متطرفة، ويرجع هذا إلى أن مناخ كوكب الأرض أصبح مناخا استثنائيا أي أنه لا يمكن التنبؤ به بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان جليد القطب الشمالي وارتفاع منسوب مياه البحار.