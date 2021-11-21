«س و ج» كل ما تريد معرفته عن صرف معاش تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مشيرة في بيان سابق صدر عن الوزارة إن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» تزيد عن 597 مليون شهريا.

وترصد « الوطن» أبرز أسئلة المواطنين على الموقع الرسمي لوزارة التضامن حول الدعم النقدى تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على دعم تكافل وكرامة؟

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد بعمر 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

هل يمكن لمستفيدي «تكافل وكرامة» المشاركة في برنامج فرصة؟

- يمكن لمستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، المشاركة فى برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي من خلال الدعم النقدي، وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، أن برنامج «فرصة» هدفه تمكين المستفيدين وتسهيل دخولهم سوق العمل.

ما هي موانع صرف تكافل وكرامة ؟

- يمنع صرف الدعم لمن يستأجر فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ إذا امتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن يتم منع الدعم، أو محل تجاري أو أكثر.

ـ الحصول على معاش قطاع خاص أو حكومي.

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة أو العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي أو امتلاك مشروعات خاصة.

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء.

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

- هل يؤثر زواج البنت قبل 18 سنة على صرف تكافل وكرامة ؟

تم إضافة شرط عدم الزواج المبكر للفتيات القاصرات قبل 18 سنة، وذلك للأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

هل يؤثر إنجاب أكثر من طفلين على دعم «تكافل وكرامة»؟

- الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يُصرف لطفلين فقط حتى لو أنجبت الأسرة 6 أطفال، فلن يتم صرف دعم سوى لاثنين، حتى يتم دعم كل الأسر لتحقيق العدالة الاجتماعية.