أعداد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» حتى منتصف نوفمبر

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرًا أوضحت من خلاله أن عدد مستفيدى تكافل وكرامة وصل لـ3.8 مليون أسرة، إذ بلغ عدد مستفيدي «تكافل» حتى منتصف الشهر الجاري مليونين و87 ألفًا و25، بينما بلغ عدد مستفيدي «كرامة» مليون و335 ألف و762، بالإضافة إلى 2 مليون و114 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على دعم تكافل وكرامة، يتمثل فيما يلي:

- أن يكون الفرد صاحب الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، ولايكفي مصاريف معيشته أو علاجه.

- يشترط أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز.

- يمنح معاش كرامة للمريض بمرض يصعب علاجه ويعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

- لابد أن يكون الفرد والأسرة من مستوى معيشي متواضع، ولا تمتلك أكثر من فدان.

- يشترط ألا يمتلك عقارًا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية محلًا تجاريًا أو أكثر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

ـ عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

تفاصيل معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن أنه يجرى صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، إذ يجرى توزيع الدعم الشهري كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيهًا شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

وأكدت الوزارة في تقريرها أن هناك أكثر من 50 ألف طالب يحصلون على دعم نقدي، ملتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة، ويجرى دعم الطالب الجامعي من أبناء «تكافل وكرامة»، بدفع مصروفات الجامعة، ودعمه نقديا بـ200 جنيه.