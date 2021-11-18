ضبط المتهمين بمحاولة سرقة سيارة «شركة توزيع بضائع» بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة بلبيس، بمديرية أمن الشرقية، من مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ومشرف مبيعات بذات الشركة، وسائق سيارة، ملك وكيل بالشركة ذاتها، بقيام عدد 4 أشخاص «مُلثمين» بالترجل من سيارة ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية، أثناء توقفهم أمام أحد المحال بدائرة المركز، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه صندوق السيارة وأحد إطاراتها وهروبهم دون الاستيلاء على شئ عقب مطاردة الأهالي لهم.

وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، إلى تحديد مرتكبي الواقعة (6 أشخاص - جميعهم مُقيمين ببندر بلبيس).

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرا لامتلاكه محلين لبيع السجائر وعلمه بخط سير مندوبي الشركة، عقد العزم على ارتكاب الواقعة، وفي سبيل تنفيذ مخططه، قام بالاتفاق مع باقى المتهمين وأعدوا أسلحة نارية وسيارات لتنفيذ مخططهم.

كما أضاف المتهم، بقيامه وباقي المتهمين، بالتوجه إلى محل البقالة، المُشار إليه مستقلين سيارة ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية، وعقب مشاهدتهم للمجني عليهم، قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة النقل، وحاول المتهم الخامس فتح بابها باستخدام «شاكوش»، إلا أن الأهالي قاموا بمطاردتهم، فلم يتمكنوا من سرقة أية متعلقات وقاموا بالهرب، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء في اعترافات المتهم الأول، أيدوها.

ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة

وتم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، ومرتكبي جرائم السرقة.