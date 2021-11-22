مقتل مسن على يد عاملين بمغسلة سيارات في مدينة نصر.. هشموا رأسه  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة مقتل مُسن بتهشيم رأسه في مشاجرة بسبب الخلاف على وجود مغسلة السيارات بجوار منزله بمدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ثم صرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة والآداة المستخدمه في الجريمة، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر بوصول مسن مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة «مصطفى.ع.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر وتهشم في عظام الجمجمة كما تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

التحريات: عمال مغسلة السيارات هشموا رأس المجني عليه

وكشفت التحريات أن المجني عليه اشتكى من وجود مغسلة للسيارات، بجوار مسكنه، وحدثت خلافات بينه وبين العاملين في المغسلة، وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد العاملين في المغسلة، تطورت إلى اشباك بالأيدي فتدخل باقي العاملين بالمغسلة وقاموا بالإعتداء على الضحية بعصا وآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وأشارت التحريات إلى أن الجيران حملوا المجني عليه في سيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمين وتحرير محضرا بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.