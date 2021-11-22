الأمطار تتسبب في قطع اتصال هاتفي لمحافظ الإسكندرية على الهواء (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الاستعدادا لنوات الأمطار الشتوية تبدأ قبل حدوثها بنحو 3 أو 4 أشهر، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 94 ألف مطبق و34 ألف شنيشة يتم العمل على تطهيرهم قبل بداية موسم الأمطار، كما يتم العمل على تحديث الأسطول الخاص بالصرف الصحي في المحافظة.

قطع الاتصال الهاتفي بسبب الأمطار

وقُطع الاتصال الهاتفي لأكثر من دقيقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، وعندما عاد مرة أخرى، قال الشريف: «يبدو أن الخط قُطع بسبب موجة الأمطار التي تؤثر على شبكة الاتصالات».

المحافظ: تعاملنا مع الأمطار بشكل أفضل من الأعوام الماضية

وحول تعامل أجهزة المحافظة مع الأمطار قال محافظ الإسكندرية: «أعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد أفضل من الأعوام الماضية، هناك تجمعات مياه كبيرة في شوارع وميادين المحافظة، وتخلصنا منها جميعا، ويكون الحكم في هذا الأمر هو حالة السيولة المرورية بالشوارع، أما بعض الشوارع الجانبية والمناطق العشوائية فإنها تشهد بعض تجمعات المياه، لأن سياراتنا تعمل في الشوارع الرئيسية بشكل مبدئي لتسهيل الحركة المرورية».

تجمعات المياه تستمر في الشوارع لمدة يومين أو 3 أيام

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن تجمعات المياه تستمر في الشوارع لمدة يومين أو 3 أيام، حيث تدفع المحافظة بسيارات الصرف الصحي والبدالات لشفط كميات المياه الموجودة فيها، لافتًا إلى وجود مشكلة في المناطق العشوائية لأن منسوب المباني فيها تحت منسوب الأرض الطبيعية، حيث تنجرف إليها المياه وترتفع في بعض البيوت والمنازل بارتفاعات شديدة قد تصل إلى متر.