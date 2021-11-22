شلل مروري وغرق سيارات في مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

غرق السيارات في الإسكندرية بسبب النوة

وبرزت مناطق وسط الإسكندرية كأكثر المناطق العائمة في الغرق حيث توقفت حركة السير بشكل تام من منطقة سبورتنج مرورا بمنطقة الإبراهيمية وصولاً إلى الشاطبي، وذلك بامتداد الخط العرض من الكورنيش إلى طريق الترام وصولاً إلى دواخل مناطق سموحة وبالتحديد في الميادين الرئيسية والأنفاق.

الإسكندرية تعرضت لسيول غير متوقعة

وبحسب بيان رسمي أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، فإن الإسكندرية تعرضت لسيول غير متوقعة هبطت علي معظم مناطق محافظة الإسكندرية وبالتحديد مناطق وسط وشرق والمنتزة أول والمنتزة ثان، فيما برزت أمطار غزيرة الجمرك وغرب، وأمطار خفيفة متفاوتة بالعامرية.

وأشارت الشركة إلى الإبلاغ عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، حيث يُجرى العمل على حلها، عبر معدات الشركة المتواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتقليل التحرك بالسيارات لتسهيل وصول معدات الشركة وفرقها لأماكن تجمع المياه.

تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية اليوم الاثنين

وتبع ذلك إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية اليوم الاثنين الموافق 22 من نوفمبر 2021 للطلاب والمعلمين، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد ، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.