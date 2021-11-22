مصرع سائق سقط عليه حديد تسليح بالفيوم.. شهيد جديد للقمة عيش

خرج عم «سيد» كعادته في الصباح كل يوم، يقود سيارته ربع النقل، باحثا عن مشوار يقوم به مقابل بعض الأموال ليوفر قوت يومه له ولأسرته، حتى اتفق معه زبون على نقل كمية كبيرة من الحديد بواسطة سيارته من مدينة الفيوم إلى إحدى القرى، وبينما كان يسير على الطريق الدائري، توقف أمام مدخل قرية «أبو عش» ليفحص إطارات السيارة ويظبط ضغط الهواء بداخلها، وبينما هو واقف بجوار سيارته انهال الحديد الذي لم يكن مربوطا جيداً فوق رأسه ليسقط جثة هامدة، خلال رحلة بحثه عن لقمة العيش.

بلاغ بمصرع سائق سقط حديد عليه

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع سائق إثر سقوط كمية كبيرة من الحديد فوق رأسه خلال توقفه بجوارها أثناء فحصه الإطارات.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع سيد سعد عبد الحليم، 53 سنة، سائق، إثر سقوط حديد فوق رأسه فأصابه بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، فسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه على الأرض.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك بعد انتهاء الشرطة من معاينتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثة وكتابة تقرير متكامل حول أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة وحمولتها لحين انتهاء التحقيقات.