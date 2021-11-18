مصرع شاب وإصابة آخرين إثر سقوطهم في بئر صرف صحي بالفيوم.. صور

صرخات وبكاء وعويل ونحيب، قاطعت صوت حفيف الأشجار في تلك القرية الهادئة التي قلما تسمع صوتا فيها، فجميع أهلها من الرجال والنساء ينهمكون في العمل بصناعة منتجات الخوص، مما جعل الجميع يترك ما في يده ويهرع للخارج بحثا عن مصدر الصوت، ليكتشفوا سقوط شخص في بئر صرف صحي دون غطاء، حيث سقط شاب عشريني كان يعمل في إحدى شركات المقاولات خلال عمله في تسليك البلاعة التي انسدت وكانت ستتسبب في إغراق القرية، وحاول اثنين إنقاذه فأصيبا باختناق شديد وجرى نقلهما للمستشفى.

بلاغ بسقوط شاب في بئر صرف صحي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تلقي إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغا بمصرع شاب داخل بئر صرف صحي أمام مدرسة الإعلام الابتدائية، بعدما انزلقت قدمه خلال عمله في تسليكها، وسقوط شابين آخرين حاولا إنقاذه.

الشرطة تنتقل إلى مكان الواقعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب عشريني مجهول الهوية، يعمل في إحدى شركات المقاولات لتطوير شبكات الصرف الصحي بقرية الإعلام، وإصابة شابين آخرين بينهما أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية.

انتشال المصابين من بئر الصرف الصحي

وجرى انتشال المصابين من بئر صرف صحي، وتبين أنّهما عادل عبد العزيز فرج، 45 سنة، أمين شرطة يعمل في الحماية المدنية، ورمضان محمد رمضان، 40 سنة، وكلاهما أُصيبا باختناق شديد وضيق تنفس خلال تسللهما داخل البلاعة لإنقاذ الشاب العشريني الذي انزلق بداخلها.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام

وعلى الفور جرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما جرى نقل الشاب العشريني بسيارة خاصة نظرا لخطورة حالته إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى، وجرى إيداع جثمانه في مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.