1.3 مليار جنيه لدعم منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتخصيص 1.3 مليار جنيه لصالح منظومة الصرف الصحي في المحافظة، وهو ما كان له بالغ الأثر في اجتياز مخاطر كثيرة، وبناء منظومة صرف في عدد من المناطق، موضحًا: «مثلا، في الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية كانت النوات تتسبب في مشكلات كبيرة على مستوى السيولة المرورية هناك، لكن هذا العام لم تحدث أي مشكلة حتى الآن».

توقعات بسقوط أمطار خفيفة وبسيطة

وأضاف محافظ الأسكندرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبلغت المحافظة بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وبسيطة، وتم استئناف الدراسة اليوم.

سقوط كميات مضاعفة من الأمطار على الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التابعة للمحافظة والدولة المصرية تعمل في تناغم واضح من أجل تخطي موجة الطقس السيئ، وهو ما يتم التدريب عليه منذ شهور للوقوف على دور كل وزارة، مشيرًا إلى أن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تضاعفت عما كان عليه الوضع في الأعوام الماضي بسبب التغيرات المناخية: «شبكات الصرف في المحافظة تستوعب 1.9 مليون متر مكعب، لكن إذا سقطت أمطار بـ4 ملايين متر مكعب فإن المياه المتبقية ستكون على سطح الأرض».

وشهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.