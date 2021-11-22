سبب وفاة الإعلامية أسماء مصطفى.. صراع مرير مع مرض خطير

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي في مصر، بعد إعلان أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك: «انكسر قلبي وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى».

واستقبل مذيعو برنامج «هذا الصباح»، خبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بالبكاء على الهواء، حيث نعى الراحلة عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة، بينهم الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث قالت: «الخلوقة المحترمة الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله.. خالص التعازي»، بينما قالت الإعلامية مريم بدر تيسير: «إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، حقيقي الحياة بقت مخيفة ومؤلمة أوي ولا نقول إلا ما يرضي الله، ربنا يصبر حبايبك ويرحمك رحمة واسعة».

سبب وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

ورحلت الإعلامية الشابة اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث أعلنت إصابتها عبر حسابها على فيس بوك في أبريل الماضي، بعد أشهر من اكتشاف إصابتها، وحرصت طوال تلك الفترة على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلتها في العلاج، حيث خضعت لعدد من العمليات الجراحية إلى جانب جلسات العلاج الكيماوي.

من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

عرف الجمهور أسماء مصطفى من خلال تقديم عدد من البرامج الصباحية الشهيرة، منها «صباح الورد»، و«نهار جديد» و«صباح التحرير»، لكن البداية لم تكن من شاشة التلفزيون، حيث عملت بعد تخرجها من كلية التجارة وإدارة الأعمال في عدد من المؤسسات الصحفية، وانضمت بعد ذلك لفريق عمل قناة «إكسترا نيوز» وقدمت عدد من البرامج على شاشتها، وتزوجت بالنائب الدكتور أيمن أبوالعلا وأنجبت منه طفلان، وابتعدت عن الإعلام لفترة اعتنت فيها بطفليها.