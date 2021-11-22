برلماني عن إنشاء مجلس قومي للتعليم: يحسم الجدل وتكون له الكلمة الأخيرة

أعلن النائب سيد طه عضو مجلس النواب، اليوم، نيته لتقديم مقترح إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإنشاء مجلس قومي للتعليم تكون له الكلمة الأخيرة في قضايا التعليم، وذلك لاستقرار العملية التعليمية في مصر.

مقترح بإنشاء مجلس قومي للتعليم

وأضاف طه، في تصريح خاص لـ«لوطن»، أن المقترح يعني بوضع سياسات تعليمية واضحة، ويدرس عمليات التطوير في المنظومة التعليمية سواء التي تقدمها الحكومة أو ما يقدمه البرلمان المصري من مشاريع قوانين ومقترحات وغيرها، وذلك لمنع الخلافات التي تنشأ عن تطبيق القوانين بحيث يتم مناقشتها داخل المجلس بلجان مخصصة تتكون من أعضاء من الحكومة والبرلمان، وتكون جاهزة للعمل بها فور إقرارها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المجلس يتشكل من خبراء التعليم في كل جوانبه من مناهج وطرق تدريس ونظم امتحانات وخبراء نفسيين واجتماعيين، حتى يمكن قياس رد فعل الطالب والمعلم لأي تطوير في المناهج والطرق المقترحة سواء للتعليم قبل الجامعي أو الجامعي، بما يتضمن تخريج شباب لديهم مهارات ومتطلبات سوق العمل، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة.

أزمات التعليم

وجاء ذلك على خلفية الأزمات المتكررة التي شهدتها العملية التعليمية بمصر في الآونة الأخيرة؛ من عجز في المدرسين، وأزمة تعيين عدد آخر منهم، وأيضا أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي التي أثارت غضب أولياء الأمور لصعوبتها، لذا تم مناقشتها بمجلسي الشيوخ والنواب للوقوف على المشكلات، التي كان من ضمنها الجدول الزمني لتدريس المقرر.