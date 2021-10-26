«التعليم» تكشف حقيقة تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أن الوزارة حرصت على وضع مناهج مطورة جرى إعدادها من قبل كبار المتخصصين، وأضيفت مواد جديدة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومادة القيم واحترام الأخر، ومادة المهارات المهنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الوزارة ستوضح كافة التفاصيل في الوقت المناسب، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأوضح المصدر، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي بها العديد من الشخصيات الرئيسية التي تمثل نسيج المجتمع المصري والتي تتوالى في المواقف والأحداث والتفاعل بين الشخصيات دون إشارة أو توجيه مباشر، ما يرسخ في نفس المتعلم الفكرة المستهدفة بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات.

تفاصيل مناهج الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي يدعم مهارات المتعلم في التعبير عن ذاته فالمتعلم يستمع ويقرأ عن موضوعات شيقة ترتبط بحياته الواقعية ويبحث عن معلومات أخرى، إضافة لما تم تقديمه له لتشجيع المتعلم على البحث وقياس ما حققه منها في نهاية الوحدة بما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتي.

تفاصيل مناهج الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية

وأوضحت الوزارة، أن مهارة الاستماع نالت حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية، وتم إضافة دليل المعلم الذي يتناول نص الاستماع بالقراءة وطرح الأسئلة واستخدام معلومات التلاميذ السابقة، وسؤال التلاميذ مباشرة عن خبراتهم حول الموضوع وقراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبرات متعددة.

كما يعد كتاب اللغة العربية امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة حيث تكاملت مهارات اللغة من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم.

تفاصيل منهج الصف الرابع الابتدائي في مادة القيم واحترام الأخر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن منهج القيم واحترام الأخر من أحدث المناهج التي جرى استحداثها في المرحلة الابتدائية وبه تنوع في أبطال القصص والحكايات لتشمل كل من يراهم أو يتعامل معهم في حياته الواقعية.