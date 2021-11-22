انهيار شرفة منزل بسبب الأمطار في دمنهور دون وقوع إصابات

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط شرفة بالطابق الخامس بمنزل «اللقاني» في شارع مدرسة أحمد عرابي، وفُرض كردون أمني، وفُصلت المرافق عن المكان.

فرض كرون أمني

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بسقوط شرفة الطابق الخامس بمنزل «اللقاني» بشارع عرابي، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

إخلاء العقار من السكان

وعلىالفور توجهت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحادث وفرضت كردونا أمنيا، وأُجري إخلاء مؤقت للعقار من السكان، وفُصلت المرافق والخدمات، تمهيدا لعرض العقار على لجنة الإنشاءات الآيله للسقوط، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.