محافظ بني سويف: إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ18

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة ببنى سويف

وأشار المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، إلى أنه جرى إزالة 8 حالات تعد بواقع 7 حالات على مساحة 6790 متر أرض ولاية أوقاف الأزهر، وحالة تعد على مساحة 3 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى 590 حالة، منذ بدء حملات المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر: سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى، فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري.