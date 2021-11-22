السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل مواعيد عدد من القطارات

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب عربات محسنة في بعض القطارات على بعض خطوط السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، اعتبارا من 23 نوفمبر الحالي، على خط (طنطا - منوف - القاهرة)، وتعديل تركيب قطارات 535 و544 و121 و558، لعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحاليه.

السكة الحديد تعدل عربات بعض القطارات إلى روسية ومحسنة

وذكرت السكة الحديد، في بيان عاجل عنها، أنّه اعتبارا من يوم 24 نوفمبر الحالي، يشهد خط (القاهرة - طنطا - الإسكندرية) والعكس، تعديل تركيب قطار 15 اكسبريس (القاهرة - الإسكندرية) لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 32 اكسبريس (الإسكندرية / القاهرة)، لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 35 اكسبريس (القاهرة / طنطا) لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

وقف تشغيل عربات القطارات القديمة

وأشارت السكة الحديد، إلى أنّه سيتم تعديل تركيب قطار 3 اكسبريس (طنطا / الاسكندرية) لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، اعتبارا من يوم 25 نوفمبر الجاري، وتعديل تركيب قطار 132 اكسبريس (الإسكندرية / القاهرة) لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 31 اكسبريس (القاهرة / دمنهور)، لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، منوهة بأنّ الهيئة تسير في وقف تشغيل العربات القديمة.

إعادة تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب

وتابعت السكة الحديد، أنّه اعتبارا من 26 نوفمبر الحالي، سيتم تعديل تركيب قطار 2 اكسبريس (دمنهور / القاهرة) لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي، وعلى خط (بنها / ميت غمر)، اعتبارا من يوم 24 نوفمبر الحالي، سيتم إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 819 ركاب (بنها / ميت غمر) لعربات محسنة بعدد 5 عربات، على أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15، ويصل إلى ميت غمر الساعة 5.25، نعمل على إعادة تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب.

وأوضحت أنّه سيتم إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 820 ركاب (ميت غمر / بنها) لعربات محسنه بعدد 5 عربات، على أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05، وتعديل تركيب قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ 838 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنة بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية، وعلى خط (الجيزة / الوسطي / الفيوم) والعكس اعتبارا من يوم 24/11/2021، سيتم تعديل تركيب قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و 130/ 143/ 146/ 153/ 156 عربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، إنّ الهيئة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر العدوى بفيروس كورونا.