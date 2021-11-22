«الأعلى للجامعات» يحسم مصير امتحانات منتصف العام: لا تغيير أو تأجيل

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم العالي، انتظام الدراسة في الجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، كما شدد على إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.

تعاون بين الجامعات و«الصحة» للتوعية بخطورة التدخين

ووجّه الوزير بالتعاون بين الجامعات والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للتوعية بالآثار الضارة للتدخين، كما وجّه بتحديد مسؤول اتصال بكل جامعة يتولى مهمة التواصل مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للبدء فورًا في التعاون في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي، قبل التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو إجراء تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية في الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

أوكد عبدالغفار ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية «أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب»، مشددًا على ضرورة استمرار الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مع التأكيد على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات، موجّهًا باستمرار استعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

تكامل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

ووجّه الوزير بالتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات، مؤكدا استمرار اهتمام الجامعات خلال الفترة المقبلة، بتوعية الشباب الجامعي وتنمية الانتماء الوطني لديهم، من خلال خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.

انتخابات الطلاب

كما وجّه الوزير بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية، التي تُجري في الفترة من 18 نوفمبر الحالي وحتى 2 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، كما طالب رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية.

ولفت عبدالغفار إلى أهمية مشاركة الجامعات في فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، الذي يُعقد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة والجهات والمُنظمات الدولية ولفيف من خبراء التعليم العالي، وبالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

إنشاء كلية ألسن أسيوط وجامعة المنصورة التكنولوجية الأهلية

وافق المجلس على إنشاء كلية الألسن بجامعة أسيوط، كما أُحيط المجلس علمًا بإنشاء جامعة المنصورة التكنولوجية الأهلية، وكذلك وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة دمنهور، ووافق على طلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، الذين تمت ترقيتهم على تخصص المحاسبة الخاصة، لتغيير تخصصهم إلى أحد التخصصات الجديدة البديلة عن المحاسبة الخاصة التي تم إلغاؤها، وذلك بناءً على طلب يتقدم به عضو هيئة التدريس إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات (تخصُص المحاسبة والمراجعة)، لتحديد التخصص الجديد للأستاذ، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن أعداد الطلاب الوافدين المُتقدمين للقبول في الجامعات المصرية، في الفترة من العام الجامعي 2018/2019، وحتى العام الحالي 2021/2022، حيث ساهمت مبادرة «ادرس في مصر» في تطوير منظومة القبول للطلاب الوافدين وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، وبلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم للإلتحاق بالجامعات المصرية في عام 2018/2019 نحو 8309 طالبًا، وفي عام 2019/2020 بلغ عددهم 12641 طالبًا، وفي عام 2020/2021 بلغ عددهم 16503 طالبًا، وفي عام 2021/2022 بلغ عددهم 17985 طالبًا.

زيادة نسبة الوافدين للجامعات المصرية بنسبة 115%

وبحسب المجلس، فمن المُتوقع زيادة هذا العدد خلال الفصل الدراسي الثاني، لتصل نسبة الزيادة في عدد الطلاب من عام 2018/2019 وحتى عام 2021/2022 إلى 115%، ويُمثل ذلك نجاحًا لخطة وزارة التعليم العالي في زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والمُشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، بشأن ما تم إنجازه من أعمال في مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022، حيث بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل، و10504 طالبًا من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية (الشهادة البريطانية - الشهادة الأمريكية - الشهادة الفرنسية - الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات)، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني 834889 طالبا.