مواصفات وأسعار «إم جي 5 موديل 2022» الأكثر ترخيصا للسيارات الصينية

تصدرت سيارات العلامة التجارية «إم جي» قائمة الأكثر مبيعا للسيارات الصينية داخل السوق المحلي خلال الفترة من بداية العام الجاري 2021 وحتى شهر سبتمبر الماضي، كما تصدرت سيارة «إم جي 5» قائمة السيارة الأكثر ترخيصا للعلامة الصينية في مختلف وحدات المرور بعدد 896 مركبة، حسب البيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

وترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لفئات السيارة «إم جي 5 موديل 2022» المتاحة بالسوق المصري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار إم جي 5 موديل 2022

- تتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 258 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 278 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4601 ملم الطول، 1818 ملم العرض، 1489 ملم الارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع عن الأرض مسافة 168 ملم».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 512 لترا.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مصابيح أمامية أوتوماتيك «هالوجين»، وضبط المرايا الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية».