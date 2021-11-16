أسعار سيارات «إم جي 2022» بعد تصدرها قائمة الأكثر مبيعا للصيني في مصر

تصدرت العلامة التجارية «أم جي» قائمة السيارات الملاكي «الصينية» الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي داخل السوق المحلي، بنسبة استحواذ وصلت إلى 12% مقارنة بنسبتها خلال العام 2020 والتي وصلت إلى 8%، بمبيعات 18 ألفا و498 مركبة؛وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» قائمة أسعار سيارات «إم جي» موديل العام الجديد 2022 في مصر، في فئات السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

سيارات إم جي السيدان

-إم جي 5 موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 238 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 258 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 278 ألف جنيه.

-إم جي 6 موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 345 ألف جنيه.

سيارات إم جي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV

-إم جي ZS موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 275 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 308 ألف جنيه.

-إم جي Rx5 موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 342 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 362 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 392 ألف جنيه.

-إم جي HS موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 422 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 427 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 432 ألف جنيه.