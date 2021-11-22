13 قرارا وإجراء عاجلا من «الأعلى للجامعات» بشأن الدراسة والامتحانات
كتب:
أحمد أبوضيف
04:38 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
جانب من إجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن عدد من القرارات و التوجيهات للجامعات الحكومية بشان الدراسة و الامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور رؤساء الجامعات بقاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان.
أبرز توجيهات الأعلى للجامعات الحكومية اليوم
- التطعيم باللقاح المُضاد لفيروس كورونا شرط دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
- انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022
- إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.
- زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية بنسبة 115% خلال الفترة من 2018 حتى 2021.
- تنسيق نحو 835 ألف طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد هذا العام.
- ضرورة التوعية بالآثار الضارة للتدخين لطلاب الجامعات.
إجراءات اتخذها الأعلى للجامعات لمواجهة كورونا
- اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.
- ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب).
- تأكيد سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة.
- استمرار استعداد كل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد.
- التشديد على توعية الشباب الجامعي وتنمية الانتماء الوطني لديهم، عبر خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.
- المتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المُقبل.
- توجيه رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية.