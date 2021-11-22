انهيار وبكاء عائلة أسماء مصطفى خلال مراسم تشييع الجثمان

دخلت أسرة الفنانة أسماء مصطفى في حالة انهيار تام وبكاء، مع بدء مراسم تشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بعد ساعات قليلة من رحيلها بعد صراع طويل مع المرض.

رموز الإعلام في وداع الراحلة

شهد حضور تشيع الجثمان عدد كبير من رموز ونجوم الإعلام المصري والعربي على رأسهم منتصر النبراوي وريهام السهلي، وأحمد الطاهري، وعمرو خليل، وهمام مجاهد.

أسماء مصطفى قبل وفاتها: السيرة الطيبة هي اللي بتفضل

يذكر أنَّ آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى، لجمهورها، تضمنت الحديث عن المرض والموت، حيث كتبت منتصف شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر وبيحس إن كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه».

وأضافت أسماء مصطفى: «دول بس اللي بيفضل فاكراهم حتى لو حد كان مزعله أو في موقف وجت السيرة بالصدفة.. حقيقي بكون مش فاكرة أساساً.. بفكر في ناس تانية خالص سبحان الله.. فعلاً مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

وكان النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، قد أكد أن الأسرة ستستقبل العزاء في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، مطالبا المتابعين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ووصف أيمن أبو العلا، خبر وفاة زوجته أسماء مصطفى، بقوله: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله».