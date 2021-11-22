تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج المسرحي الراحل «مسعد الطنباري»

أعلنت رباب طارق، زوجة الفنان «رامي الطنباري»، ابن المخرج المسرحي «مسعد الطنباري»، الذي وافته المنية السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، أن عزاء الراحل سيقام الأربعاء المقبل بعد صلاة المغرب بأحد مساجد منطقة المهندسين.

موعد ومكان جنازة مسعد الطنباري

ونشرت «رباب»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد العزاء: «عزاء أبي الغالي والد زوجي المغفور له بإذن الله تعالى مسعد الطنباري يوم الأربعاء 24/11/ 2021، بمسجد جمعية التقوى، شارع عبد الحليم حسين، متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، المهندسين، بعد صلاة المغرب.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب».

وفاة المخرج مسعد الطنباري

وكان المخرج مازن الغرباوي، أعلن وفاة مسعد الطنباري خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث دوّن: «البقاء لله في وفاة الفنان القدير مسعد الطمباري والد الصديق العزيز الفنان رامي الطمباري، وهاني الطمباري وخالص العزاء لهما.. البقاء لله وربنا يصبركم».

جدير بالذكر أن مسعد الطنباري، من أشهر مخرجي المسرح في مصر، درس المسرح بمركز إعداد القادة بالثقافة الجماهيرية دورة تخصصية للإخراج والتأليف، وتم اعتماده كمخرج مسرحي عام 1978، وبعدها توجه إلى العراق ليعمل مشرفًا ثقافيًا للأنشطة بالجامعة المستنصرية.

أشهر مسرحيات مسعد الطنباري

وشارك في العديد من المسرحيات الشهيرة في العراق والتي تألق فيها، منها النار والزيتون، الملك هو الملك، ومغامرة رأس المملوك جابر، مسرحية 199، و تدرج الراحل في المناصب حتى وصل إلى الشهرة حيث وصل إلى منصب مدير فني في الإمارات، وقام بإخراج عددا من المسلسلات المختلفة منها «حاير طاير، المرسى والأرض، زمن الطيبين، سوالف الدار، وغيرها من الأعمال الناجحة».